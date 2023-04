Les reines de la nuit

Entre frisson et émerveillement, l'univers des chauves-souris a toujours été synonyme de mystère, au cours d'un atelier ludique puis d'une balade crépusculaire, venez découvrir ces espèces fascinantes le vendredi 1er septembre de 20h00 à 22h30 à Chauny. À partir de 6 ans Inscription auprès de l'office de tourisme Coeur de Picard au 03 75 30 00 21 ou accueil@coeurdepicard.com

dernière mise à jour : 2023-03-30

