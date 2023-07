Webinaire : Faites du numérique votre meilleur allié pour la nouvelle saison ! Webinaire : Faites du numérique votre meilleur allié pour la nouvelle saison !, 31 août 2023, . Webinaire : Faites du numérique votre meilleur allié pour la nouvelle saison ! Jeudi 31 août, 18h30 La rentrée est un temps fort pour grand nombre d’associations et c’est le moment propice pour tester de nouvelles choses ! Au programme : Décryptage : les outils numériques essentiels pour gérer son association en 2023

Des conseils pour intégrer sereinement de nouvelles pratiques dans son association

Webinaire proposé par HelloAsso.

Je réserve ma place

https://app.livestorm.co/helloasso/le-numerique-au-service-de-votre-association-pour-la-rentree?utm_source=versailles

