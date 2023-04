Observons les oiseaux, 1 août 2023, .

, ,

Observons les oiseaux



2023-08-01 10:00:00 10:00:00 – 2023-08-31 18:00:00 18:00:00

.

Partez à la rencontre d’une vingtaine d’oiseaux européens, leur chant et leur aspect, et apprenez à les reconnaitre dans la nature ! Avec cette exposition mêlant panneaux et supports pédagogiques, découvrez les multiples relations qu’entretiennent hommes et oiseaux depuis des générations : littérature, musique, environnement, etc. !

Exposition réalisée par Kinexpo et Birdy Memory, prêtée par la Bibliothèque départementale de la Manche.

musee.vains@manche.fr +33 2 33 89 06 06 http://www.manche.fr/patrimoine/ecomusee-N.aspx

dernière mise à jour : 2023-03-29 par