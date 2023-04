Exposition à Laon : « Dites 33, 700 ans de soins dans l’Aisne »

2023-05-26 09:00:00 – 2023-08-31 17:00:00 . Comment l’organisation des soins a-t-elle évolué au fil des siècles ? Qui a pris en charge la guérison des âmes et des corps ? Quel impact ont eu les évolutions techniques et les deux guerres mondiales sur les pratiques médicales ?

Quelles figures ont marqué le territoire de l’Aisne dans le domaine médical ?

Les Archives départementales feront défiler les siècles, depuis les premiers hôtels-Dieu jusqu’aux centres hospitaliers d’aujourd’hui, pour mieux comprendre notre système de santé, ses faiblesses mais aussi ses héritages et ses forces.

A noter que l’exposition sera accompagnée d’un catalogue et d’un cycle de conférences… RV (sur réservation) auprès du CABA du lundi au vendredi de 9h à 17h (et chaque premier dimanche du mois de 98h à 18h) accueil.caba@aisne.fr +33 3 23 24 61 47 https://archives.aisne.fr/ dernière mise à jour : 2023-03-30 par

