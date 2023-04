Finies les vacances !

Finies les vacances !, 27 août 2023, . , , Finies les vacances !

2023-08-27 14:00:00 – 2023-08-27 . Quelques kilomètres en forêt de Retz avec l’association AFORETZ.

Rendez-vous sur le parking de la gare de Villers-Cotterêts pour un départ à 14h. OTRV dernière mise à jour : 2023-03-30 par

Détails Autres Lieu Adresse Ville Tarif Lieu Ville