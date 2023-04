Atelier de yoga sur l’alignement, 27 août 2023, .

Atelier de yoga sur l'alignement



2023-08-27 10:00:00 – 2023-08-27 12:00:00

Le yoga renforce le corps et nous reconnecte à notre nature profonde subtile.

Alignement ne signifie pas rigidité ou raideur. Tenir une posture stable n’est pas forcément synonyme d’un alignement parfait.

Il est indispensable de respecter les limites de son corps et dans ce respect il est parfois nécessaire d’effectuer une variante plus simple de la posture.

L’alignement doit être effectué dans le confort et la stabilité

Lorsque vous êtes aligné, il y a équilibre du corps et de l’esprit, les sensations sont agréables, vous êtes à l’aise physiquement – calme mentalement – la respiration paisible et profonde.

A partir de ces qualités d’équilibre et d’harmonie unifiées par la respiration consciente, le corps et l’esprit s’ouvrent, se libèrent et s’alignent.

Le corps est un pont entre les constituants physiques et les constituants subtils de notre être.

Vous pratiquerez également de la méditation et du yoga nidra.

Baie de Landemer.

