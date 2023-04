Echos de la lune Bleue, au delà du songe par Jane Motin

2023-08-26 19:30:00 19:30:00 – 2023-08-26 23:30:00 23:30:00 . Jane Motin, accompagnée du guitariste Eric Declomesnil, vous présente un spectacle envoûtant et intimiste à l’abbaye de Hambye. L’artiste s’inspire des lieux dans lesquels se tiennent ses représentations pour créer des œuvres visuelles et compose ensuite des chansons afin d’illustrer chacun de ses dessins. Tous publics.

Samedi 26 aout, 20h15.

Réservation conseillée.

