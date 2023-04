Atelier de yoga sur la santé de la colonne vertébrale face à la mer, 26 août 2023, .

Atelier de yoga sur la santé de la colonne vertébrale face à la mer



2023-08-26 16:30:00 16:30:00 – 2023-08-26 18:30:00 18:30:00

Lors de cet atelier, nous mettrons en mouvement la colonne vertébrale dans toutes les directions, étirements vers le ciel, flexions vers l’avant, flexions arrières, torsions, flexions latérales pour assouplir, tonifier notre axe de vie et y relancer la circulation d’énergie.

Plus notre colonne vertébrale est flexible, plus notre corps est en bonne santé et moins nous ressentons de douleurs.

Notre colonne vertébrale sera stimulée lors d’enchaînements dynamiques pour y éveiller l’énergie, y stimuler la vitalité mais aussi lors de pratiques de yin yoga pour avoir une action sur les tissus profonds, les fascias et dénouer toutes les tensions.

Nous n’oublierons pas toutes les techniques respiratoires et introspectives méditatives pour diriger notre conscience dans les différentes vertèbres pour éveiller le prana.

Je poursuivrai ensuite la pratique de yoga, par des asanas (postures) et pranayamas(techniques respiratoires) spécifiques pour libérer l’énergie qui circule dans notre corps, dénouer, et développer un autre état de conscience que celui lié à notre mental.

Rendez-vous à la baie du cap de Montfarville.

dernière mise à jour : 2023-03-29 par