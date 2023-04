Les chauves-souris à Coucy

2023-08-26 18:30:00 – 2023-08-26 22:30:00 . Partez à la découverte des chauves-souris sur leur territoire de chasse en milieu forestier et agricole.

Vous pourrez les observer lorsqu’elles sortent chasser au cours d’une balade semi-nocturne.

N’oubliez pas votre pique-nique ! Rendez-vous le samedi 26 août à 18h30 à Coucy-le-Château

Vous pourrez les observer lorsqu'elles sortent chasser au cours d'une balade semi-nocturne.

N'oubliez pas votre pique-nique !

Rendez-vous le samedi 26 août à 18h30 à Coucy-le-Château

Lieu exact communiqué lors de l'inscription obligatoire au 03 23 96 63 56 ou raphael.allaguillaume@onf.fr

