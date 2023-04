Sortie nature – Découverte des chiroptères : présentation et initiation à l’écoute des chauves-souris

2023-08-26 20:00:00 – 2023-08-26 22:00:00 . Le Parc Jean-Jacques Rousseau vous ouvre ses portes en nocturne pour

vous faire découvrir, grâce au CPIE des Pays de l’Oise, un tout autre

visage de cet Espace Naturel Sensible ! Venez en apprendre davantage

sur les demoiselles de la nuit, vous en serez sans nul doute subjugué !

Le temps d’une soirée, immiscez-vous dans la peau d’un chiroptérologue*

en tentant

de percer le secret de leur langage ! Visite gratuite

Inscription par mail : contact@cpie60.fr ou par téléphone au 03 44 31 32 64.

Informations au 03 44 10 40 02.

Remarques : Venir avec des vêtements chauds, des lampes frontales/lampes torches et chaussures

de marche.

* Spécialiste des chauves-souris contact@cpie60.fr +33 3 44 31 32 64 dernière mise à jour : 2023-03-29 par

