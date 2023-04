Nuit internationale de la chauve-souris

2023-08-25 20:30:00 20:30:00 – 2023-08-25 23:00:00 23:00:00 . En compagnie d’un animateur du groupe mammalogique normand venez découvrir le monde des chauves-souris et voyez comme il est finalement si simple de vivre en bonne intelligence avec elles ! Cette 26e édition de la Nuit Internationale de la Chauve-souris est l’occasion d’en apprendre plus sur ces mammifères volants, présents en nombre en métropole. N’oubliez pas votre lampe et un vêtement chaud.

A partir de 8 ans

Réservation obligatoire

Gratuit Animation proposée en partenariat avec le service départemental des espaces naturels sensibles et le groupe mammalogique normand. http://gmn.asso.fr/ abbaye.hambye@manche.fr +33 2 33 61 76 92 https://www.manche.fr/patrimoine/abbaye-hambye-animations-N.aspx?card=16994946

