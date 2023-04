Un mardi à la campagne en famile : Récolte de miel

2023-08-22 16:00:00 – 2023-08-22 17:30:00 . Découverte du monde fascinant des abeilles.

Récolte du miel d’été, extraction en continu, observation des abeilles, dégustation des produits de la ruche, vente de miel. Animation sur réservation.

dernière mise à jour : 2023-03-29

