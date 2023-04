Dauphins et faune marine

Dauphins et faune marine, 21 août 2023, . , , Dauphins et faune marine

2023-08-21 11:30:00 11:30:00 – 2023-08-21 19:15:00 19:15:00 . Une croisière naturaliste exceptionnelle ! Partez à la découverte de la Faune Marine, de la baie du Mont-Saint-Michel à l’archipel anglais des Minquiers en passant par les îles Chausey : oiseaux marins, phoques gris, grands dauphins et de somptueux paysages maritimes. Mini-croisière d’environ 8h avec escale à Chausey + présentations à bord et commentaires en direct. contact@birding-msm.com +33 6 23 57 45 88 https://birding-msm.com/ dernière mise à jour : 2023-03-29 par

Détails Autres Lieu Adresse Ville Tarif Lieu Ville