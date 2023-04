Visite découverte de la laie des pots

2023-08-20 14:00:00 – 2023-08-20 . 3 3 Connaissez-vous le système d’adduction d’eau en forêt de Retz ? Il s’agit d’un ingénieux système datant du 12ème siècle qui recueillait les eaux de pluie pour alimenter le château puis la ville de Villers-Cotterêts. L’Association Sauvegarde du Patrimoine de la Laie des Pots en Forêt de Retz vous propose une visite guidée et commentée des ouvrages. Pensez à vous renseigner auprès de l’organisateur sur le maintien de la manifestation et les conditions de participations. dernière mise à jour : 2023-03-30 par

