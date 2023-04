Pour les hauts comme trois pommes

2023-08-14 – 2023-08-14 . Au Musée du Poiré, le lundi des vacances rime avec atelier pour les hauts comme trois pommes. Au cours de l'après-midi, les enfants sont conviés à venir profiter du verger du musée pour réaliser un atelier de création de cartes postales végétales.

