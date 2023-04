Balade sur la Houle

Le vent souffle sur les rochers de la Houle… Il s'infiltre dans les chemins empruntés par les animaux sauvages ! Suivez les traces des renards et des sangliers le temps d'une balade. En partenariat avec le conseil départemental du Calvados.

(4 km / 2h) – Niveau 1 Le vent souffle sur les rochers de la Houle… Il s’infiltre dans les chemins empruntés par les animaux sauvages ! Suivez les traces des renards et des sangliers le temps d’une balade. En partenariat avec le conseil départemental du Calvados.

Tout public (dès 8 ans), sur réservation.

