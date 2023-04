Baptêmes en Harley Davidson avec le Caen Côte de Nacre Chapter / Festival « La Semaine Acadienne 2023 »

2023-08-12 10:00:00 – 2023-08-12 18:00:00 . Baptêmes en Harley Davidson avec le Caen Côte de Nacre Chapter / Festival « La semaine acadienne 2023 » au bénéfice de l’association Cadet Roussel . Créée en 1992 à l’initiative des parents d’un enfant atteint de leucémie, Cadet Roussel est une association d’aide aux enfants atteints de leucémie ou de tumeur cancéreuse, traités au CHU de Caen en service d’Onco Hématologie Pédiatrique.

Cadet Roussel vit d'adhésions, de dons divers, de quêtes de cérémonies. De nombreuses associations, collectivités régionales, entreprises diverses et Clubs Services soutiennent nos actions.

