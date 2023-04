Bellême au pas des percherons

Bellême au pas des percherons, 11 août 2023, . , , Bellême au pas des percherons

2023-08-11 14:30:00 14:30:00 – 2023-08-11 17:30:00 17:30:00 . Balades en attelage avec des chevaux percherons dans la cité médiévale de Bellême.

Départ de l’Office du Tourisme.

Départ toutes les 30 minutes pour environ 20-25 minutes de promenade.

Sous réserve de conditions météorologiques (forte chaleur ou intempéries).

Mesures sanitaires en vigueur.

Payant.

1 à 6 personnes maximum Nota Bene : Le premier départ s’effectue de « La Maladrerie » et le dernier départ arrive à « La Maladrerie » également (distance depuis l’Office de Tourisme environ 1km). dernière mise à jour : 2023-03-29 par

Détails Autres Lieu Adresse Ville Tarif Lieu Ville