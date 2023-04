Un soir d’été à la tourbière du Pré Maudit à Gathemo

2023-08-09 15:00:00 15:00:00 – 2023-08-09 17:00:00 17:00:00 . Au cours d’une balade à l’heure où le soleil décline sur l’horizon, venez découvrir la flore et la faune particulières de cette tourbière vieille de 6 000 ans et laissez-vous surprendre par leur mode de vie singulier. Contact : CPIE du Cotentin.

Au cours d'une balade à l'heure où le soleil décline sur l'horizon, venez découvrir la flore et la faune particulières de cette tourbière vieille de 6 000 ans et laissez-vous surprendre par leur mode de vie singulier. Contact : CPIE du Cotentin.

Inscription obligatoire au 02 33 46 37 06 – Rdv aire de stationnement du Pré Maudit (direction indiquée à partir du bourg de Gathemo).

Inscription obligatoire au 02 33 46 37 06 – Rdv aire de stationnement du Pré Maudit (direction indiquée à partir du bourg de Gathemo).

