P’tite sortie « Pré-salés »

2023-08-09 14:30:00 14:30:00 – 2023-08-09 15:30:00 15:30:00 . Sortie familiale sur les pré-salés de courte durée (1h), idéale pour le jeune public !

Venez découvrir les plantes, les moutons et les oiseaux qui fréquentent les prés-salés ainsi que les activités humaines pratiquées ! Sortie familiale sur les pré-salés de courte durée (1h), idéale pour le jeune public !

Venez découvrir les plantes, les moutons et les oiseaux qui fréquentent les prés-salés ainsi que les activités humaines pratiquées !

