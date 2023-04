Balade nature / des plantes et des jeux

2023-08-08 10:00:00 10:00:00 – 2023-08-08 . Le jonc, l’iris ou le saule, plantes des zones humides, se prêtent parfaitement à la réalisation de quelques menus objets. Venez tresser, plier, enrouler, tailler… et créer quelque chose de vos mains.

dès 10 ans

dernière mise à jour : 2023-03-29

