Semaine des Arts

2023-07-31 10:00:00 10:00:00 – 2023-08-07 18:00:00 18:00:00 . Aquarelles, peintures, sculpture, dessin, etc.

Une quinzaine d’artistes vous propose une exposition haute en couleur.

Entrée libre. Aquarelles, peintures, sculpture, dessin, etc.

