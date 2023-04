Les empreintes de mammifères, 6 août 2023, .

La plupart des mammifères sauvages mènent une vie discrète, ils se déplacent essentiellement la nuit pour trouver leur nourriture. La journée, ils se retirent vers des milieux difficiles d’accès où ils recherchent la quiétude. Cependant il est facile de détecter les animaux qui fréquentent la forêt, ils laissent des traces de leur présence et de leurs diverses formes d’activités. Vous pouvez trouver des empreintes laissées sur le sol, des restes de repas, des crottes, ou encore un gîte, un terrier, une souille…

En vrai détective, partez découvrir les empreintes. En continuant votre parcours, vous pouvez facilement identifier les traces laissées par le sanglier, chevreuil, renard et parfois blaireau et martre avec nous au bois du Breuil.

