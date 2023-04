Dimanches au parc -API Potager « Les petites bêtes du jardin potager »

Dimanches au parc -API Potager « Les petites bêtes du jardin potager », 6 août 2023, . , , Dimanches au parc -API Potager « Les petites bêtes du jardin potager »

2023-08-06 14:30:00 14:30:00 – 2023-08-06 15:30:00 15:30:00 . Nous allons apprendre à reconnaître les petites bêtes qui peuplent celui-ci,et plus particulièrement le potager. L’idée est de pouvoir identifier et nommer des animaux courants, de découvrir leurs caractéristiques, d’apprendre leur utilité. Nous allons apprendre à reconnaître les petites bêtes qui peuplent celui-ci,et plus particulièrement le potager. L’idée est de pouvoir identifier et nommer des animaux courants, de découvrir leurs caractéristiques, d’apprendre leur utilité. dernière mise à jour : 2023-03-28 par

Détails Autres Lieu Adresse Ville Tarif Lieu Ville