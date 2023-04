Sortie canoë

Sortie canoë, 5 août 2023, . , , Sortie canoë

2023-08-05 13:30:00 – 2023-08-05 16:30:00 . Une petite balade en canoë… ça vous tente ?

La Maison du Tourisme vous propose une balade en canoë, encadrée par la Base nautique de Picquigny, au départ d’Hangest-sur-Somme. RDV le samedi 5 août à 13h30 à l’écluse d’Hangest-sur-Somme. Au programme :

-Vous effectuerez la boucle d’Hangest-sur-Somme à Flixecourt. La balade se terminera par une pause gourmande, composée de produits locaux.

Cette balade est ouverte à tous, même aux enfants (à partir de 12 ans et accompagnés).

Seule condition : savoir nager 25 mètres et porter des chaussures fermées. Le tarif est de 20,00€ par personne Inscriptions obligatoire au 03.22.51.46.85

Réservations et paiements en ligne très prochainement. dernière mise à jour : 2023-03-30 par

Détails Autres Lieu Adresse Ville Tarif Lieu Ville