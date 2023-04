Atelier sucettes au caramel – Ferme-musée du Cotentin

Atelier sucettes au caramel – Ferme-musée du Cotentin, 3 août 2023, . , , Atelier sucettes au caramel – Ferme-musée du Cotentin

2023-08-03 16:00:00 16:00:00 – 2023-08-03 . Avec François, la fabrication de sucettes au caramel donne naissance à un conte fabuleux.

Chaque enfant repart avec une sucette.

Activité sur réservation. Supplément 2.50€/enfant en plus de l’entrée au musée. Avec François, la fabrication de sucettes au caramel donne naissance à un conte fabuleux.

Chaque enfant repart avec une sucette.

Activité sur réservation. Supplément 2.50€/enfant en plus de l’entrée au musée. dernière mise à jour : 2023-03-29 par

Détails Autres Lieu Adresse Ville Tarif Lieu Ville