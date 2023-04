« Gum over » par la Cie Lombric Spaghetti

« Gum over » par la Cie Lombric Spaghetti, 29 juillet 2023, . , , « Gum over » par la Cie Lombric Spaghetti

2023-07-29 18:00:00 18:00:00 – 2023-07-29 19:00:00 19:00:00 . Sur un coup de tête, deux hurluberlus ont répondu à la « pelle »de la route! Dans une ambiance blues détonante, ils se mettent à l’épreuve dans les jeux d’équilibres. Ils jouent d’un rien, tout en détournant pelles bêches et barrières Vauban, le temps d’une performance absurde et périlleuse. Sur un coup de tête, deux hurluberlus ont répondu à la « pelle »de la route! Dans une ambiance blues détonante, ils se mettent à l’épreuve dans les jeux d’équilibres. Ils jouent d’un rien, tout en détournant pelles bêches et barrières Vauban, le temps d’une performance absurde et périlleuse. dernière mise à jour : 2023-03-28 par

Détails Autres Lieu Adresse Ville Tarif Lieu Ville