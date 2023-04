Initiation Horse Park avec coaching

Initiation Horse Park avec coaching, 23 juillet 2023, . , , Initiation Horse Park avec coaching

2023-07-23 09:00:00 – 2023-07-23 12:00:00 . Améliorez votre relation avec le cheval en profitant du horse park (plus de 20 ateliers !).

Le parcours peut se pratiquer à pied ou à cheval.

Venez avec votre propre cheval ou montez un des chevaux du ranch.

Sur réservation (places limitées).

Age minimum : 10 ans à pied, 18 ans à cheval. Ranch de La Boscraie dernière mise à jour : 2023-03-29 par

Détails Autres Lieu Adresse Ville Tarif Lieu Ville