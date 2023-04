Spectacle déambulatoire – « Yapluk’à le parc » Les artistes s’invitent au Parc Jean-Jacques Rousseau

Spectacle déambulatoire – « Yapluk’à le parc » Les artistes s’invitent au Parc Jean-Jacques Rousseau, 23 juillet 2023, . , , Spectacle déambulatoire – « Yapluk’à le parc » Les artistes s’invitent au Parc Jean-Jacques Rousseau

2023-07-23 14:00:00 – 2023-07-23 17:00:00 . Yapluk’a, compagnie de théâtre de rue de l’Oise déboule au parc pour une après-midi

détonante ! Retrouvez au coin d’un chemin, sous l’ombre des arbres ou au bord de

l’étang, l’un des 8 artistes de la compagnie pour des formes courtes et rafraichissantes ! Spectacles déambulatoires gratuits

Informations au 03 44 10 40 02. Entrée gratuite

De 14h à 17h +33 3 44 10 40 02 dernière mise à jour : 2023-03-29 par

Détails Autres Lieu Adresse Ville Tarif Lieu Ville