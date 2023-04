Les samedis du Bouquetot : les jeux et jouets

2023-07-22 10:30:00 10:30:00 – 2023-07-22 18:00:00 18:00:00 . Un samedi par mois entre mai et août, l’éco-domaine de Bouquetot invite le public à découvrir ses acteurs engagés dans une production responsable, à travers des thématiques différentes. Ce samedi, ils proposent une journée dédiée aux jeux et jouets normands et respectueux de la planète, à partager en famille. Au programme : ateliers en pleine nature autour les loisirs responsables, ateliers décoration florale, yoga dans la nature pour les enfants, jeux en bois, visites de ferme, dégustation des produits du domaine…

Restauration sur place.

