2023-07-18 – 2023-07-21 . Semaine du jeu à Géodomia du 18 au 21 juillet !

Viens t’amuser autour d’un jeu de cartes, de plateau ou de devinettes.

Inscriptions au 03 23 80 32 20

