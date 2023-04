Les ogres de la nuit

2023-07-19 23:00:00 23:00:00 – 2023-07-19 . En compagnie de l’association AVRIL, sortie nocturne. Venez vous balader dans le bocage et découvrir les ogres du bocages (chauve-souris ou vers luisants). Amener lampe frontale

Inscription obligatoire. dernière mise à jour : 2023-03-29 par

