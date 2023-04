Du beurre à la baratte – Ferme-musée du Cotentin

2023-07-18 14:30:00 14:30:00 – 2023-07-18 16:00:00 16:00:00 . Atelier de fabrication de beurre à la baratte. Dégustation du beurre fraîchement obtenu.

Atelier sur réservation.

Atelier sur réservation.

Supplément activité : 2.50€/personne.

