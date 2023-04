Atelier « Portrait surréaliste » – Maison Jacques Prévert

18 juillet 2023, 14:30:00 – 16:30:00. En s'inspirant des œuvres de Jacques Prévert, les visiteurs réalisent un collage à partir d'une photographie de leur portrait. Pour les adultes. Sur réservation.

Les participants doivent apporter leur photographie le jour de l'animation ou nous en envoyer une au préalable par mail à musee.omonville@manche.fr.

Lesparticipants doivent apporter leur photographie le jour de l’animation ou nous en envoyer une au préalable par mail à musee.omonville@manche.fr. dernière mise à jour : 2023-03-29 par

