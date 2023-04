Un mardi à la campagne en famile : l’abeille

2023-07-18 14:00:00 14:00:00 – 2023-07-18 . Découverte du monde fascinant des abeilles.

En partenariat avec l’Union Apicole Ornaise.

Ouverture de ruche, récolte de miel, dégustation de produits, fabrication d’une bougie Animation sur réservation. Découverte du monde fascinant des abeilles.

