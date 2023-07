Cet évènement est passé Cet été réécoutez les Podcasts de l’émission « Parentalité mon Amour » ! Cet été réécoutez les Podcasts de l’émission « Parentalité mon Amour » !, 16 juillet 2023, . Cet été réécoutez les Podcasts de l’émission « Parentalité mon Amour » ! 17 juillet – 30 août Ce rendez-vous parentalité proposé par la Caf 26 et l’Udaf de la Drôme, en direct sur les antennes de Radio Méga (99.2 Mzh) puis disponible en replay, est une émission destinée aux parents, qui donne la parole aux acteurs de la parentalité sur le département invités à présenter leurs actions. Cette émission en cinq épisodes annuels abordent des sujets sur la famille et les enfants : le numérique, l’arrivée de l’enfant, l’adolescence, le handicap, les difficultés scolaires, la médiation familiale, la séparation, le deuil… Elles vous permettent aussi de connaître près de chez vous les structures pouvant vous accompagner dans vos questionnements, ainsi que les actions qui pourraient vous être proposée en tant que parents. Vous pouvez réécouter l’intégralité des Podcast de l’émission « Parentalité mon amour » sur le site web et l’application Soundcloud (disponible sur Apple et Android), ainsi que sur radio-méga.fr https://www.radio-mega.com/2-non-categorise/245-parentalite-radio-mega-valence Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

