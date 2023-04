Atelier de yoga sur le rééquilibrage des 7 chakras principaux, les centres énergétiques

Atelier de yoga sur le rééquilibrage des 7 chakras principaux, les centres énergétiques, 16 juillet 2023

2023-07-16 10:00:00 – 2023-07-16 12:00:00

je vous propose un stage de yoga pour relancer la circulation d’énergie dans tout votre corps avec un rééquilibrage énergétique de chaque chakra.

En effet, notre bien-être, l’harmonie de notre corps et de notre esprit dépend de leur équilibre.

Tout dysfonctionnement énergétique est à l’origine de diverses pathologies.

Vous pratiquerez des techniques de nettoyages intérieures, respiratoires, méditation, yoga nidra, des postures.

j’utiliserai 7 bols tibétains pendant la pratique , chacun d’eux agira sur chaque chakra pour les rééquilibrer.

Baie du Cap. Atelier de yoga sur le rééquilibrage énergétique des 7 chakras principaux.

Baie du Cap. dernière mise à jour : 2023-03-29

