Animation La Cěpée : Atelier nature Do It Yourself

2023-07-15 14:30:00 14:30:00 – 2023-07-15 . Fabrication, trucs et astuces : hygiène et beauté, avec La Cěpée et Le Havre de Culture(s).

Tout public. Rendez-vous à la Ferme d’Eprémesnil, Le Havre, le samedi 15 juillet à 14h30.

10€ par personne, sur inscription par téléphone au 06 09 61 70 77.

