Jumping International de Chantilly: Chantilly Classic

2023-07-12 – 2023-07-15 . Grâce à une situation d’exception au cœur de l’hippodrome de Chantilly, le Jumping International de Chantilly est un événement convoité par les meilleurs cavaliers et chevaux du monde depuis de nombreuses années. En 2023, du 12 au 15 juillet, les cavaliers découvriront un nouveau programme sportif complet, sur quatre jours.

Dans une ambiance conviviale, tout est mis en place pour que chacun puisse profiter d’un moment privilégié. De nombreuses animations pour petits et grands seront présentes tout le week-end, avec le village des exposants, l’espace pour enfants CLASSIC KIDS qui propose des initiations au monde équestre, mais aussi des concerts. Entre deux épreuves, profitez des différents stands présents au sein du village exposants : shopping, détente, tout est mis en place pour que vous passiez un agréable moment CHANTILLY CLASSIC. Pour le déjeuner ou le dîner, profitez des nombreux restaurateurs présents. Régalez-vous ! https://grandprix-events.com/chantilly/competition-chantilly-classic/ ©JessicaRodrigues-8 (1) dernière mise à jour : 2023-03-30 par

