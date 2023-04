Au pays des plantes carnivores à la lande des Cent Vergées

Inscription obligatoire au 02 33 46 37 06. RDV aire de stationnement lieu-dit la Ferrière. Gratuit. Animation proposée par le conseil départemental de la Manche sur le site ENS de la lande des Cent Vergées. Cette lande, cachée derrière un rideau d’arbres, offre un vrai dépaysement. Au pied des bruyères et ajoncs, s’épanouit une flore exceptionnelle. Vous découvrirez aussi quelques animaux et la gestion pratiquée sur ce site.

