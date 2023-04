Atelier du papetier

Atelier du papetier, 12 juillet 2023, . , , Atelier du papetier

2023-07-12 14:00:00 – 2023-07-12 16:00:00 . Apprenez la fabrication du papier chiffon après une brève explication, vous passerez à l’atelier pratique, vous fabriquerez votre propre feuille de papier, une fois la pâte apprivoisée pourquoi ne pas ajouter des fleurs, des graines, des couleurs… Apprenez la fabrication du papier chiffon après une brève explication, vous passerez à l’atelier pratique, vous fabriquerez votre propre feuille de papier, une fois la pâte apprivoisée pourquoi ne pas ajouter des fleurs, des graines, des couleurs… dernière mise à jour : 2023-03-29 par

Détails Autres Lieu Adresse Ville Tarif Lieu Ville