A la découverte des dunes, 11 juillet 2023, .

, ,

A la découverte des dunes



2023-07-11 15:00:00 15:00:00 – 2023-07-11 17:00:00 17:00:00

.

Pour tout savoir sur les dunes de la côte ouest du Cotentin : leur formation, leur flore et leur faune adaptées à des conditions de vie extrêmes (vent, dessèchement, sol pauvre…) et le rôle de l’homme sur ce milieu littoral.

Réservation obligatoire au 02 33 46 37 06.

Animation proposée par le conseil départemental de la Manche sur le site ENS des dunes d’Anneville-sur-Mer et de Gouville-sur-Mer.

Pour tout savoir sur les dunes de la côte ouest du Cotentin : leur formation, leur flore et leur faune adaptées à des conditions de vie extrêmes (vent, dessèchement, sol pauvre…) et le rôle de l’homme sur ce milieu littoral.

Réservation obligatoire au 02 33 46 37 06.

Animation proposée par le conseil départemental de la Manche sur le site ENS des dunes d’Anneville-sur-Mer et de Gouville-sur-Mer.

dernière mise à jour : 2023-03-29 par