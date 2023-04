Ault en musique – Concert de clôture

Ault en musique – Concert de clôture, 9 juillet 2023, . , , Ault en musique – Concert de clôture

2023-07-09 18:00:00 – 2023-07-09 . Concert de clôture :

Quintette « La Truite de Schubert » : piano, violon, alto, violoncelle, contrebasse et autres surprises ! dernière mise à jour : 2023-03-29 par

Détails Autres Lieu Adresse Ville Tarif Lieu Ville