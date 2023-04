Sortie nature – Coup de génie chez les plantes

2023-07-08 14:00:00 – 2023-07-08 16:00:00 . Visite commentée du Parc Jean-Jacques Rousseau par le Conservatoire botanique

National de Bailleul sur le thème du génie des plantes. Les fleurs sauvages rivalisent de

stratégies pour influencer, attirer, communiquer et régaler les insectes qui participeront

(indirectement) à la pollinisation et donc à la reproduction de celles-ci. La flore du Parc

Jean-Jacques Rousseau n’échappe pas à ce jeu de séduction, bien au contraire Visite gratuite

Nombre de places limitées.

Inscription par mail : e.florent-giard@cbnbl.org ou par téléphone au 03 28 49 00 83 e.florent-giard@cbnbl.org +33 3 28 49 00 83 dernière mise à jour : 2023-03-29 par

