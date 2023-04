Atelier : Initiation à la fabrication de camembert

2023-07-08 15:00:00 15:00:00 – 2023-07-08 . Conférence sur la fabrication du camembert avec 2 producteurs.

Démonstration et initiation au moulage du camembert.

Questions réponses avec les producteurs.

Réservation conseillée, limité à 35 personnes

Tout public.

