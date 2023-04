Concert Juke Box Heroes Bayeux Aventure, 7 juillet 2023, .

, ,

Concert Juke Box Heroes Bayeux Aventure



2023-07-07 19:30:00 – 2023-07-07 23:30:00

.

Venez vous retrouver au parc de loisirs Bayeux Aventure pour une soirée rock ! Dansez quelques pas de rock entre une planche apéritive et un petite boisson rafraichissante. Terrasse, places assises, structures gonflables et accro-spider accessibles. Restauration ouverte, pique-nique non autorisé.

Bayeux Aventure

dernière mise à jour : 2023-03-28 par