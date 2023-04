Vendredis concert – MomentuM-Tribute to-M et Lyre le temps, 7 juillet 2023, .

Vendredis concert – MomentuM-Tribute to-M et Lyre le temps



2023-07-07 20:00:00 – 2023-07-07

Lancement des Vendredis concert dans le cadre des Rendez-vous de l’été. Vous trouverez sur place foodtruck et buvette.

20h: MonmentuM

Depuis se débuts il y a plus de 20 ans, M est devenu un artiste incontournable et atypique de la scène française. Chanteur, guitariste et compositeur accompli, il a su créer un univers éclectique et singulier, immédiatement reconnaissable, oscillant entre sensibilité à fleur de peau et énergie communicative! Rejoué par MomentuM, son style de jeu rythmique et dansant amenant les têtes à se hocher et les corps à se déhancher ne vous laissera pas indifférent! revivez les meilleurs morceaux de ce musicien hors du commun!

21h 30: Lyre le temps

Depuis 2009, le groupe de Strasbourg embarque toutes les générations sans un tourbillon qui mêle swing, électro et hip-hop

