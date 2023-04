Découverte des plantes sauvages de Géodomia

2023-07-05 14:00:00 – 2023-07-05 16:00:00

celles-ci avec une animatrice du CBN de Bailleul.

Vous allez être surpris par la multitude d’espèces que renferme ce site ! Rdv le 5 juillet de 14h à 16h à Géodomia Avec le CBN (Conservatoire Botanique National) de Bailleul Inscriptions auprès de Géodomia au 03 23 80 32 20 Le site de Géodomia offre une diversité de plantes sauvages, partons à la découverte de

celles-ci avec une animatrice du CBN de Bailleul.

Vous allez être surpris par la multitude d’espèces que renferme ce site !

Rdv le 5/07 de 14h à 16h à Géodomia

Inscriptions au 03 23 80 32 20 Geodomia dernière mise à jour : 2023-03-30 par

