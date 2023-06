Le Muséum fait son cinéma en ligne Le Muséum fait son cinéma en ligne, 2 juillet 2023, . Le Muséum fait son cinéma en ligne 3 – 9 juillet Gratuit et libre d’accès Le Muséum fait son cinéma en ligne Projections – Films Le Muséum de Toulouse fait son cinéma en ligne – Dès le 3 et jusqu’au 9 juillet inclus, découvrons deux nouveaux courts métrages sélectionnés par nos documentalistes. Mon ami qui brille dans la nuit / Jawed Boudaoud, Simon Cadilhac, Grégoire de Bernouis, Hélène Ledevin (France – 2020 – 9 min – Animation) Un fantôme perd la mémoire après avoir été frappé par la foudre. Il rencontre Arthur qui essaie de l’aider.

© Agence du court métrage Madagascar, carnet de voyage / Bastien Dubois (France – 2009 – 12 min – Animation – 9/12 ans) La Famadihana, coutume malgache qui signifie retournement des morts, donne lieu à d’importantes festivités, à des danses et des sacrifices de zébus, mais démontre surtout l’importance du culte des anciens dans la société malgache. L’histoire est racontée en carnet de voyage, retraçant le parcours d’un voyageur occidental confronté à ces différentes coutumes. Les pages du carnet se tournent, puis les dessins s’animent, nous parcourons les paysages luxuriants de Madagascar avant d’être initié à la culture malgache.

© Agence du court-métrage Films disponibles en ligne uniquement les jours de l’événement : https://vimeo.com/showcase/8360941 —

2023-07-03T00:00:00+02:00 – 2023-07-03T23:59:00+02:00

