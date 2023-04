LA P’TITE EXPO – L’ÉGYPTE ANTIQUE, 3 juin 2023, .

LA P’TITE EXPO – L’ÉGYPTE ANTIQUE



2023-06-03 – 2023-07-01

Venez découvrir une sélection de papyrus égyptiens, de statuettes représentant des dieux, des pharaons, des animaux sacrés et d’autres objets du quotidien appartenant à cette incroyable civilisation de plus de 4000 ans.

Tout public à partir de 6 ans / Sans réservation et accessible uniquement sur les horaires d’ouverture de la Micro-Folie

dernière mise à jour : 2023-03-28 par